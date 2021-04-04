حسين الجسمي معلقًا علي موكب نقل المومياوات الملكية: "حتة من قلبي "







علق الفنان حسين الجسمي، على موكب نقل المومياوات الذي حدث أمس وخرج للعالم ، وأعرب الجسمي عن إعجابه الموكب المهيب الذي انتقلت به 22 مومياء ملكية من المتحف المصري للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط.



ونشر الجسمي عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة من الموكب وعلق عليها قائلًا: "يا حتة من قلبي.. مصر".





ومن الجدير بالذكر قدمت الإعلامية المصرية، جاسمين طه وأية الغرياني فعالية نقل المومياوات الملكية، من المتحف المصري بميدان التحرير، إلى متحف الحضارة بالفسطاط.



موكب نقل المومياوات قد جذب الجميع، حيث بدأ بفيلم قصير والذي قام ببطولته الفنان خالد النبوي، حيث شارك الجمهور في جولة سياحية صغيرة تعرف فيها الآثار المختلفة في مصر ومنها الأهرامات والكنيسة المعلقة، وكثير من الأماكن التي طالما كانت من العلامات السياحية المميزة في مصر ، وشارك ايضا عدد كبير من الممثلين منهم أحمد السقا، احمد حلمي، هند صبري. ، مني ذكي ، أحمد عز ثم بدأ موكب نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف في المقدمة ليستقبل أجدادنا في مقرهم الأبدي، ورحلتهم الأخيرة كما قال وزير السياحة والآثار خالد عناني.