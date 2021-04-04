Advertisements

صدمة قوية للأهلي بعد مباراة المريخ السوداني

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي صدمة قوية عقب نهاية مباراته مع المريخ السوداني والتي نجح فيها المارد الأحمر أن يعود من بعيد ويتعادل بعد ان كان متأخرًا بهدفين مقابل لا شيء.

وبات أيمن أشرف الظهير الأيسر للقلعة الحمراء مهدد بالغياب عن المشاركة رفقة النادي الأهلي في الدور ربع النهائي عقب حصوله على بطاقة صفراء في مواجهة المريخ السوداني التي أقيمت يوم أمس على ملعب الجوهرة الزرقاء في العاصمة السودانية الخرطوم.

ويعتبر هذا الإنذار هو الثاني الذي يحصل عليه أيمن أشرف في البطولة وفي حالة حصوله على بطاقة صفراء في مواجهة سيمبا التنزاني سيتأكد غيابه عن الدور ربع النهائي.

يُذكر أن لوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم تنص على أن اللاعب يتم إيقافه حال حصوله على ثلاثة بطاقات صفراء فيما يتم رفع جميع البطاقات بعد نهاية دور المجموعات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهة المريخ مباراة المريخ السوداني الاهلي أيمن أشرف

أخبار تهمك

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ ساعتين و 19 دقيقة

صدمة قوية للأهلي بعد مباراة المريخ السوداني

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مان يونايتد يدرس الإستغناء عن نجم الفريق

منذ ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ أقل من ساعة

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة في مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ أقل من ساعة

موسيماني يحسم مستقبله مع الأهلي بقرار مصيري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 8 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني بدوري الأبطال

خبر سعيد في الأهلي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

موسيماني يستقر على الدفع بورقته الرابحة أمام سيمبا

حسابات المجموعة.. 5 حالات تصعد بالأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني

موعد عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد مواجهة المريخ السوداني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:53 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

01:25 م

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون