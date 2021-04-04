صدمة قوية للأهلي بعد مباراة المريخ السوداني





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي صدمة قوية عقب نهاية مباراته مع المريخ السوداني والتي نجح فيها المارد الأحمر أن يعود من بعيد ويتعادل بعد ان كان متأخرًا بهدفين مقابل لا شيء.





وبات أيمن أشرف الظهير الأيسر للقلعة الحمراء مهدد بالغياب عن المشاركة رفقة النادي الأهلي في الدور ربع النهائي عقب حصوله على بطاقة صفراء في مواجهة المريخ السوداني التي أقيمت يوم أمس على ملعب الجوهرة الزرقاء في العاصمة السودانية الخرطوم.





ويعتبر هذا الإنذار هو الثاني الذي يحصل عليه أيمن أشرف في البطولة وفي حالة حصوله على بطاقة صفراء في مواجهة سيمبا التنزاني سيتأكد غيابه عن الدور ربع النهائي.





يُذكر أن لوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم تنص على أن اللاعب يتم إيقافه حال حصوله على ثلاثة بطاقات صفراء فيما يتم رفع جميع البطاقات بعد نهاية دور المجموعات.



