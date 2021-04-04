نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 4-4-2021

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 4-4-2021



سعر الدولار اليوم الأحد 4-4-2021 في البنوك المصرية





استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 4 -4-2021 بالبنوك، مع بداية الأجازة الأسبوعية للبنوك وذلك في ظل استقرار العملة الأمريكية مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية.. التفاصيل من هنا





أسعار الذهب اليوم الأحد 4 أبريل 2021 في السوق المحلي

استقرت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 4 أبريل 2021، وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة.. التفاصيل من هنا





وزير المالية: نجاح موسم الإقرارات الإلكتروني الأول للأشخاص الطبيعية

قال محمد معيط وزير المالية أن موسم الإقرارت الضريبية للأشخاص الطبيعية أنتهى بنجاح حيث نجحنا في الوصول لمستهدفات مرجوة رغم التحديات الجسام التي واجهت المنظومة الألكترونية التي يتم إرسائها للمرة الأولى ضمن موسم إقرارات الأشخاص الطبيعية.. التفاصيل من هنا





"المركزي": ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك بقيمة 3.64 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزى ارتفاع الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى بقيمة 3.640 مليار دولار خلال فبراير الماضي، لتسجل 65.326 مليار دولار، مقابل 61.686 فى يناير السابق عليه.. التفاصيل من هنا





المجتمعات العمرانية: استكمال إجراءات استلام الوحدات السكنية لحاجزي الحصة العينية

أعلن المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن استكمال إجراءات التعاقد واستلام الوحدات السكنية لحاجزي الحصة العينية المملوكة للهيئة بـ4 مدن جديدة، والتي تم تخصيصها عن طريق الحجز الإلكتروني (On Line) بمشروعات ("أرابيا"بمدينة القاهرة الجديدة – "الياسمين"بمدينة 6 أكتوبر – "السويفى"بمدينة العاشر من رمضان – "بندر الربيع"بمدينة العبور.. التفاصيل من هنا





أسعار العملات اليوم الأحد 4-4-2021 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 4-4-2021، أمام الجنيه المصرى، واستقر سعر اليورو عند سعر 18.65 جنيه للشراء، 18.80 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا





وزير الإسكان يجتمع بمسئولى المكتب الاستشارى مصمم أبراج العلمين الجديدة

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع مسئولى المكتب الاستشارى الأمريكى العالمى، الذى يتولى حاليا أعمال الاستشارات الهندسية والتصميمات لعدد من الأبراج بمدينة العلمين الجديدة.. التفاصيل من هنا









البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.. التفاصيل من هنا



17.9 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر يناير 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية يناير 2021 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 3.15 مليــار دولار خـــلال شهر يناير 2021 مقابل 3.85 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 17.9 ٪.. التفاصيل من هنا





"التموين": بدء موسم توريد القمح ١٥ أبريل ونتوقع استلام 4 ملايين طن

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة جهزت ٤٥٠ موقع تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلي هذا العام، وأشار إلى أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الاقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفه لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشدداً على أنه لن يتم استلام اية اقماح بالشون الترابية.. التفاصيل من هنا









وزير التموين: تحويل شركة قها وأدفينا إلى شركة مساهمة

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الصناعات الغذائية تظهر بشكل كبير في معارض اهلا رمضان .. التفاصيل من هنا





الحكومة توضح حقيقة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة مع شهر رمضان

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق تزامناً مع اقتراب شهر رمضان.. التفاصيل من هنا





وزيرة التجارة: 500 مليار جنيه استثمارات قطاع الصناعات الغذائية

أكدت السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان قطاع الصناعات الغذائية يعد احد اهم القطاعات الانتاجية بالاقتصاد القومي حيث يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير.. التفاصيل من هنا



