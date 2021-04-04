الكشف عن المنافسين المحتملين للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا





نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في التأهل بصورة رسمية للدور ربع النهائي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا كثاني مجموعته الأولى خلف المتصدر فريق نادي سيمبا التنزاني بعد التعادل مع فريق نادي المريخ السوداني بهدفين لكل فريق يوم أمس السبت.





وبات في حكم المؤكد مواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي أحد الأندية أصحاب المركز الأول متصدري المجموعات الثلاثة الأخرى وفق اللوائح الخاصة بالبطولة القارية والتي تمنعه من مواجهة أصحاب المركز الثاني.





وبذلك يكون الأهلي على موعد مع مواجهة نارية في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا حيث سيواجه واحد من الثلاثي صنداونز الجنوب أفريقي أو الوداد المغربي أو الترجي الرياضي التونسي حال إستمروا على صدارة مجموعاتهم.



