السلامي يحسم مصير الحافيظي من مواجهة بيراميدز





تلقى جمال السلامي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الرجاء البيضاوي المغربي خبر غير سار بعد أن تأكد غياب نجم الفريق وصانع ألعابه عبدالإله الحافيظي عن مواجهة بيراميدز المصري في المباراة التي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.





ويستضيف العملاق المغربي فريق نادي بيراميدز مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد محمد الخامس في الدار البيضاء ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز من أجل الإنفراد بالصدارة.





وتعرض الحافيظي إلى إصابة عضلية في معسكر منتخب المغرب المحلي وحاول الجهاز الطبي علاجه وتجهيزه للمباراة لكنه لم يتعافى من الإصابة حتى الآن.





وفي تصريحات صحفية أكد جمال السلامي أن الحافيظي لن يشارك في مواجهة بيراميدز فيما سيكون بن حليب حاضرًا في المواجهة عقب تعافيه من الإصابة.