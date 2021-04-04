Advertisements

السلامي يحسم مصير الحافيظي من مواجهة بيراميدز

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تلقى جمال السلامي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الرجاء البيضاوي المغربي خبر غير سار بعد أن تأكد غياب نجم الفريق وصانع ألعابه عبدالإله الحافيظي عن مواجهة بيراميدز المصري في المباراة التي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية الافريقية.

ويستضيف العملاق المغربي فريق نادي بيراميدز مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد محمد الخامس في الدار البيضاء ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز من أجل الإنفراد بالصدارة.

وتعرض الحافيظي إلى إصابة عضلية في معسكر منتخب المغرب المحلي وحاول الجهاز الطبي علاجه وتجهيزه للمباراة لكنه لم يتعافى من الإصابة حتى الآن.

وفي تصريحات صحفية أكد جمال السلامي أن الحافيظي لن يشارك في مواجهة بيراميدز فيما سيكون بن حليب حاضرًا في المواجهة عقب تعافيه من الإصابة.

أخبار تهمك

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مان يونايتد يدرس الإستغناء عن نجم الفريق

منذ ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يحسم مستقبله مع الأهلي بقرار مصيري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة في مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ أقل من ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 18 ساعة

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 8 ساعات

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة قوية للأهلي بعد مباراة المريخ السوداني

منذ ثلث ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:53 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

01:25 م

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون