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ننشر لينك تقديم الإقرار الضريبي 2021 الكترونيا للمواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:32 م
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
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ننشر لينك تقديم الإقرار الضريبي 2021 الكترونيا للمواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية

رابط تقديم الإقرار الضريبي 2021 الكترونيا عبر البوابة الإلكترونية للمواطنين، حيث  قامت المصالح الضريبية بالإعلان عن الموعد المخصص لكي يتم التقديم على الإقرارات الضريبية، وهي ستكون يوم 31 من شهر مارس لعام 2021، فلذلك يجب على كل المواطنين أن يجهز نفسه لهذا الموعد، وتم وضع مواعيد للمواطنين الاعتبارين، فنلاحظ أن الكثير يبحث حول طريقة لكي يقدم من خلالها التقرير ويريدون ذلك قبل أن تنتهي المدة المحددة لهم، وبذلك نقدم لكم الخطوات التي يجب عليكم إتباعها.

خطوات تقديم الإقرار الضريبي 2021
 من إمكان كل مواطن أن يشارك في بوابة الخدمات الالكترونية للخدمات الضريبية المتعددة، ويتم ذلك من خلال بعض الخطوات فعليك متابعة الخطوات الآتية وهي:

- أن تقوم بالتسجيل في الرابط الخاص بالبوابة الالكترونية للخدمات الضريبة (اضغط هنا).

- الشخص الذي قام بالتسجيل على البوابه الالكترونيه عليه أن يذهب لكي يوقع علي هذا الأمر.

- ومن ثم قم باتباع الخطوات التالية وأولها، قم بالدخول على الرابط الخاص بالقرارات الضريبية.

- وفي الخطوة الثانية، قم بإدخال بياناتك وذلك يتم يدويا .

- قم بالنقر على كلمة تسجيل.

- في الخطوة الأخيرة قم بإدخال الرقم الضريبي الخاص بك، وقم بكتابة اسمك وبعد ذلك قم بكتابة الرقم السري، فهذه أهم خطوة.

- عليك أن تختار الكيان فعليك إختيار الكيان الطبيعي أو الكيان الاعتباري.

تقديم الإقرار الضريبي 2021 الكترونيا
من خلال الخطوات الهامة التي قدمناها لكم سابقا يمكنكم معرفة وجود ضرائب مضافة أم لا. ويمكنكم الاستفادة والاستفسار عن كل ما تريدونه حول الإقرارات الضريبية، فهذا ما قامت المصالح الحكومية بفعله ووضعت لذاتها بوابة الكترونية تخص المصالح الضريبية عبر شبكة الإنترنت لكي يستفاد المواطنين.

ننشر لينك تقديم الإقرار الضريبي 2021 الكترونيا للمواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية

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