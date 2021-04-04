بيان عاجل من الحكومة الأردنية يكشف تفاصيل ما جرى أمس

أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، السيطرة على تحركات لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة استقرار الأردن.

وقال نائب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي، إن هناك ارتباط بين باسم عوض الله وجهات خارجية.

وأضاف نائب وزير الخارجية الأردني: "الأمير حمزة لم يتجواب مع طلب عدم التعامل مع نشاطات تمس الأردن وقام بالتحريض من خلال تسجيل مقطعين فيديو في إطار التحريض".

وتابع الصفدي: "الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة ويعرض عليها تأمين طائرة فورا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي".

وأعلن نائب وزير الخارجية الأردني، أنه تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة، والسيطرة على التحركات التي شهدها الأردن أمس ومحاصرتها حيث تمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها.

وأصدر رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بيانًا أكد فيه عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال نحو 20 شخصا من بينهم الأمير حمزة لأسباب أمنية.

وأوضح رئيس هيئة الأركان الأردني، أنه "طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

وقال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، في تسجيل مصور أن قائد الجيش الأردني طلب منه البقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد.

ويذكر أن الأمير حمزة بن الحسين من مواليد 29 مارس 1980، وهو الابن الأكبر للعاهل الأردني الراحل، الملك الحسين، من زوجته الرابعة، الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لعاهل الأردن الحالي، الملك عبد الله الثاني.