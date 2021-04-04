Advertisements

بيان عاجل من الحكومة الأردنية يكشف تفاصيل ما جرى أمس

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:34 م
العاهل الأردني
العاهل الأردني
وكالات
Advertisements

أكدت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، السيطرة على تحركات لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة استقرار الأردن.

 

وقال نائب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي، إن هناك ارتباط بين باسم عوض الله وجهات خارجية.

 

وأضاف نائب وزير الخارجية الأردني: "الأمير حمزة لم يتجواب مع طلب عدم التعامل مع نشاطات تمس الأردن وقام بالتحريض من خلال تسجيل مقطعين فيديو في إطار التحريض".

 

وتابع الصفدي: "الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة ويعرض عليها تأمين طائرة فورا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي".

 

وأعلن نائب وزير الخارجية الأردني، أنه تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة، والسيطرة على التحركات التي شهدها الأردن أمس ومحاصرتها حيث تمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها.

 

وأصدر رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بيانًا أكد فيه عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال نحو 20 شخصا من بينهم الأمير حمزة لأسباب أمنية.

 

وأوضح رئيس هيئة الأركان الأردني، أنه "طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

 

وقال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، في تسجيل مصور أن قائد الجيش الأردني طلب منه البقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد.

 

ويذكر أن الأمير حمزة بن الحسين من مواليد 29 مارس 1980، وهو الابن الأكبر للعاهل الأردني الراحل، الملك الحسين، من زوجته الرابعة، الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لعاهل الأردن الحالي، الملك عبد الله الثاني.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تفاصيل ما جرى أمس بيان عاجل الملك عبدالله الثاني الحكومة الأردنية أمن الأردن

أخبار تهمك

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 23 ساعة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 13 ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة في مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موسيماني يحسم مستقبله مع الأهلي بقرار مصيري

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مان يونايتد يدرس الإستغناء عن نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 18 ساعة

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الجيش الأردني: طلبنا من ولي العهد السابق التوقف عن نشاطات تمس أمن البلاد

السعودية: نقف إلى جانب الأردن ونساند قرارات الملك عبدالله لحفظ أمن بلاده

الحكومة الأردنية: سنصدر بيانا توضيحيًا بشأن ما جرى أمس

سلطنة عُمان تؤكد وقوفها التام إلى جانب الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني

أول تعليق من رئيس مجلس النواب الأردني على أحداث أمس

بيان عاجل من أمير الكويت بشأن الأردن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:53 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

01:25 م

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون