موعد مباراة تشيلسي القادمة فى الدورى الإنجليزي

يحل فريق تشيلسي ضيف ثقيل على نظيره كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة ال 31 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج يوم السبت المقبل الموافق 10 إبريل فى لقاء قوي يسعي فيه البلوز للفوز وتحقيق الثلاث نقاط.





وتقام مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس فى تمام السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم السبت القادم الموافق 10 إبريل.





وكان تشيلسي قد خسر أمس أمام فريق ويست بروميتش بخماسية مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة ال 30 من البريميرليج.





ويذكر أن تشيلسي الإنجليزي يستع د لمواجهة بورتو البرتغالي يوم الأربعاء فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من دوري أبطال أوروبا.



