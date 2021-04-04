2710 مواطن إجمالي المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا بالقليوبية

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية، أن إجمالي الحاصلين على لقاح كورونا بالمراكز المخصصة بالمحافظة، منذ بدء عمليات التطعيم وحتي الأن بلغ 2710 مواطنا.



وبحسب المصدر فإن 1213 مواطنا تلقوا اللقاح بمنفذ مستشفى كفر شكر، و660 مواطنا بمنفذ مركز طب الأسرة بسنديون، و837 بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.