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افتتاح فعاليات دورة المهارات الإعلامية لأوقاف البحر الأحمر بالتعاون مع كلية التربية (صور)

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد طه
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افتتحت اليوم الأحد مديرية أوقاف البحر الأحمر، برئاسة الشيخ محمود طه الشيمى، مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، فاعليات دورة المهارات الإعلامية، بكلية التربية بالغردقة، وذلك مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.

ومن جانبه قال الشيخ محمود طه الشيمى مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر،، أنه بناءا على البروتوكول الموقع بين مديرية أوقاف البحر الأحمر وكلية التربية جامعة جنوب الوادي بالغردقة، تم اليوم الأحد افتتاح فعاليات دورة المهارات الإعلامية، موضحًا أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.

يذكر أنه تم افتتاح الدورة بحضور الشيخ محمود طه الشيمي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، والشيخ عبد الباسط عثمان أحمد مدير إدارة الدعوة بالمديرية وحاضر في المحاضرة الأولى الدكتور مصطفى سيد عبد اللاه عن مهارات التحدث وأهمته، وحاضر في المحاضرة الثانية الدكتور عبده قناوي أحمد عن مهارات الاتصال ودوره الهام فى المجتمع.
افتتاح فعاليات دورة المهارات الإعلامية لأوقاف البحر الأحمر بالتعاون مع كلية التربية (صور)
افتتاح فعاليات دورة المهارات الإعلامية لأوقاف البحر الأحمر بالتعاون مع كلية التربية (صور)
افتتاح فعاليات دورة المهارات الإعلامية لأوقاف البحر الأحمر بالتعاون مع كلية التربية (صور)
افتتاح فعاليات دورة المهارات الإعلامية لأوقاف البحر الأحمر بالتعاون مع كلية التربية (صور)
افتتاح فعاليات دورة المهارات الإعلامية لأوقاف البحر الأحمر بالتعاون مع كلية التربية (صور)
افتتاح فعاليات دورة المهارات الإعلامية لأوقاف البحر الأحمر بالتعاون مع كلية التربية (صور)
افتتاح فعاليات دورة المهارات الإعلامية لأوقاف البحر الأحمر بالتعاون مع كلية التربية (صور)
افتتاح فعاليات دورة المهارات الإعلامية لأوقاف البحر الأحمر بالتعاون مع كلية التربية (صور)
افتتاح فعاليات دورة المهارات الإعلامية لأوقاف البحر الأحمر بالتعاون مع كلية التربية (صور)
افتتاح فعاليات دورة المهارات الإعلامية لأوقاف البحر الأحمر بالتعاون مع كلية التربية (صور)

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