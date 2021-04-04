إيران تسجل 161 وفاة و11680 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الأحد، 161 حالة وفاة و 11680 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وشهدت إيران حصيلة وفيات جديدة هي الأعلى التي يتم تسجيلها في البلاد في يوم واحد منذ 22 ديسمبر، ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرغ للأنباء.

وارتفع إجمالي عدد إصابات كورونا في إيران إلى نحو مليون و932 ألف حالة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، صرحت بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران قد ارتفع إلى 63160.

وأشارت سادات لاري، إلى أن 4057 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و650 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).