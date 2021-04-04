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تعرف على مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، مجددًا بمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة المؤجلة بينهما.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك يوم الأحد الموافق 18 من أبريل الحالي، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على ملعب القاهرة الدولي، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 27 نقطة من 11 مباراة.

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