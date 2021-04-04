بجمعية المساعي الخيرية بالمنصورة :محافظ الدقهلية وجهازه التنفيذي يحتفلون بيوم اليتيم

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية بمساكن الشناوي بالمنصورة، ودار بيت الفضل للبنات التابعة لجمعية الطفل السعيد بقولونجيل، اليوم الأحد، في إطار الاحتفال ب"يوم ابناء مصر".



ورافقه خلال الزيارة الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد البسيوني، رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة.





والتقى المحافظ القائمين على العمل في رعاية الابناء بالجمعيتين، وتفقد الاجنحة المختلفة، وأماكن الأنشطة المقدمة والمطابخ وأماكن الإعاشة بهما، وإلتقى بالابناء المقيمين لتلقي الرعاية، وقدم لهم الهديا في عيدهم، ووجه القائمين على العمل حسن رعايتهم بإعتبارهم أبنائنا جميعا.







وثمن محافظ الدقهلية جهود مديرية التضامن الاجتماعي، ومتابعتها المستمرة لرعاية الفئات المستحقة، ووجه ضرورة بذل المزيد من الجهد عملا على راحة هؤلاء الابناء، وتقديم الدعم للموهوبين منهم لرسم مستقبل أفضل لهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.