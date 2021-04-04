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الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا يستعرض تفاصيل طقس غدًا الاثنين الموافق 5 إبريل 2021، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السواحل الشمالية الغربية.
- طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد.
- طقس حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.
-طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.
- نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، بالقاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة.
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة

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