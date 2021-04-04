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نائب بالشيوخ: الإعلام الدولي احتفى بالتنظيم المُشرف لموكب نقل المومياوات

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال النائب المهندس محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، إن موكب نقل 22 مومياء من ملوك وملكات مصر القدماء من المتحف المصري للمتحف القومى للحضارة حدث عالمي مُهيب أنتظره العالم أجمع خلال الفترة الماضية، ونجحت الدولة المصرية في إظهاره بالشكل الذي يليق بتاريخ مصر العظيم.

وأضاف" صبري" في بيان له، اليوم الأحد، أن التنظيم الرائع والمُشرف لهذا الحدث العالمي جعل الإعلام الدولي بمختلف وسائله ما بين صحف وقنوات ومحطات إذاعية ووكالات أنباء بكل لغات العالم يحتفي بموكب نقل المومياوات الملكية، مُشيرًا إلى أن قطاع السياحة شهد في السنوات الأخيرة انجازات كثيرة وعديدة منها الاكتشافات الأثرية الجديدة مما كان له صدى كبير على ملف السياحة المصرية عالميًا، وكذلك ترميم الآثار الفرعونية واليهودية والقبطية والإسلامية مرورًا باكتمال بناء متحف الحضارات الذي استقبل المومياوات الملكية، بالإضافة إلى إعادة الحياة لبحيرة عين الصيرة، وكذلك تطوير ميدان التحرير بعد أن أتضح مغزى وضع المسلة والكباش فيه.

كما أكد، عضو مجلس الشيوخ، أن احتفالية نقل المومياوات الملكية والتي أبهرتنا جميعًا ما هي إلا حلقة من سلسلة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في جميع القطاعات وليس بالسياحة فقط في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُوجها الشكر والتحية لكافة مؤسسات الدولة للجهود الكبيرة المُبذولة من أجل الإعداد لهذا الحدث العظيم وإظهاره بهذا الشكل للعالم أجمع.

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