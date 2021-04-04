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زيدان يطلب التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يخطط نادي ريال مدريد الإسباني، للدخول بقوة في سوق الإنتقالات الصيفية القادمة، من أجل تعزيز وتدعيم صفوف الفريق.

وارتبط إسم ريال مدريد بالعديد من العناصر خلال الفترة المقبلة، لعل أبرزهم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى النمساوي ديفيد ألابا مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني.

وبحسب صحيفة " تيلجراف " البريطانية، فإن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، لا يزال معجب بقدرات النجم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي.

وتابعت الصحيفة، أن زيدان يريد تشكيل خط هجومي الموسم المقبل مكون من رياض محرز وكريم بنزيما وإدين هازارد.

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