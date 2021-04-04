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مصرع طفل في حادث مروري أعلى الطريق الدائري

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقي طفل مصرعه، في حادث تصادم سيارة أعلى الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأحد، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق المشار إليه ووجود متوفى.

وكشفت المعاينة الأولية عن مصرع طفل صدمته سيارة تسير بسرعة عالية، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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