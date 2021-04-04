التموين: ٤٥٠ موقع لاستلام الأقماح المحلية هذا العام





أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة جهزت ٤٥٠ موقع تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلي هذا العام، وأشار الى أن اختيار نقاط التجميع لاستلام الاقماح جاء بأماكن الزراعات الكثيفه لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل، مشدداً على أنه لن يتم استلام اية اقماح بالشون الترابية.





وأكد المصيلحى إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطاً، بزيادة 25 جنيهاً عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و 705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطاً.





وأشار الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه سيتم سداد مستحقات ( الموردين - المزارعين ) بعد ٧٢ ساعه من التوريد منوهاً إلى أن وزارة المالية قد وفرت الاعتماد المالي المطلوب من ١٣ إلى ١٦ مليار جنيه لموسم القمح هذا العام.





وكشف المصيلحى عن تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسته وتضم فى عضويتها عضو من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وهيئة السلع التموينيه و مباحث التموين وعضو من الجهات المسوقة للعمل على مدار الساعه لحل المشاكل وتذليل العقبات أن وجدت أثناء عمليات استلام الاقماح.









وفى سياق متصل اكد المصيلحي بأن موسم التوريد سيبدأ اعتباراً من ١٥ ابريل وحتى ١٥ يوليو ٢٠٢١، لمدة ثلاثة اشهر، كما تم البدء فى الوادي الجديد وجنوب الوادي اعتباراً من امس ٣ ابريل ٢٠٢١ نظراً للظروف الجوية.





واكد المصيلحي أنه وجه كافة المديريات بالمحافظات بالنزول إلى الأرض لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أى عقبات قد تطرأ، واضاف أن عمليات تسليم الاقماح بنقاط الاستلام ستكون بلجنه تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هم عضو من هيئه سلامة الغذاء وعضو من الزراعه وأمين العهدة بالاضافة إلى القبانى المسؤل عن الموازين.





وأشار المصيلحى إلى أنة من المتوقع استقبال حوالى أربعة ملايين طن قمح هذا العام، مشيرا إلى أن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع قد زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومى للصوامع والذي تبناه السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنشاء خمسين صومعه بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014.





ومن جانبه أكد اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع أن صومعه الصالحية بالشرقية والتى تصل طاقتها التخزينية إلى 90 الف طن وصومعة ابو صوير بالإسماعيلية سوف تدخل موسم التوريد هذا العام ، مشيرا إلى أن نقاط استلام الاقماح سوف تفتح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الساعة الثامنه صباحا إلى الساعه السادسة مساء وسط إجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام قد أعدت لذلك للحفاظ على اللجنة وكذلك الموردين - المزارعين ، وأكد باسيلى أن الاقماح التى سيتم استلامها فى الشون المطورة سيتم نقلها تباعاً إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجويه.