ضحية جديدة للشهامة ؛ اصابة شاب بطعنات بسبب دفاعه عن فتاة بالدقهلية









شهدت قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر فى محافظة الدقهلية اصابة شاب فى العقد الثالث من عمره، مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وآخر طعني بالظهر.





تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث، يفيد بورود بلاغ من مستشفي منية النصر المركزي بوصول علاء محمد أحمد محمد الشحات ٣٠ سنة عامل، ومقيم قرية " الدراكسة " دائرة المركز. مصابا بجرح شبه نافذ بالصدر من الجهةاليسرى وآخر طعني بالظهر.



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص وسؤاله اتهم كلا من عمر فتحي عبد الرازق 34 سنة ترزی،و محمد فتحي عبد الرازق 48 عامل، ويقيمان بذات القرية بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة " سكين " بحوزة الأول وإحداث إصابته، حال معاتبته لهما لقيامهما بمعاكسة إحدى الفتيات بالقرية.



وتمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وبارشاد الأول تم ضبط الأداة المستخدمة والتحفظ عليها.



تحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۲۸۸۰ جنح مركز منية النصر، وجاري العرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.



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