Advertisements

نهائي السيتي وتوتنهام بحضور جماهيري

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أكدت رابطة التشامبيونشيب المسؤولة عن تنظيم كأس رابطة الأندية المحترفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد حضور الجماهير للمباراة النهائية من البطولة.

وعبر موقعا الرسمي قالت الرابطة في بيان رسمي أنه تم تأكيد دخول نهائي كأس الرابطة ضمن الإختبارات الرسمية لبرنامج الأبحاث الذي تجريه الحكومة لذلك يسمح بحضور 8 الآف شخص لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي.

ومن المُنتظر أن تقام المباراة النهائية على ملعب إستاد ويمبلي يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري.

أخبار تهمك

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة ينتظر نبأ سعيدا قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 14 ساعة

زيدان يطلب التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

منذ ساعة الا ربع

زيدان يحسم مشاركة هازارد أمام ليفربول

منذ أقل من ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة عودة نيمار لبرشلونة

منذ ساعة الا ربع

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 10 ساعات

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة قوية للأهلي بعد مباراة المريخ السوداني

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

02:53 م

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

01:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون