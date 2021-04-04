نهائي السيتي وتوتنهام بحضور جماهيري





أكدت رابطة التشامبيونشيب المسؤولة عن تنظيم كأس رابطة الأندية المحترفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد حضور الجماهير للمباراة النهائية من البطولة.





وعبر موقعا الرسمي قالت الرابطة في بيان رسمي أنه تم تأكيد دخول نهائي كأس الرابطة ضمن الإختبارات الرسمية لبرنامج الأبحاث الذي تجريه الحكومة لذلك يسمح بحضور 8 الآف شخص لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي.





ومن المُنتظر أن تقام المباراة النهائية على ملعب إستاد ويمبلي يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري.



