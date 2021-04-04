طلاب هندسة عين شمس يفوزون بجائزة "استوديو التصميم الدولي"





وبتبني من معالى الأستاذ الدكتور محمود المتينى – رئيس جامعة عين شمس، وسيادة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود – نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، وبريادة كلية الهندسة جامعة عين شمس متمثلة فى سيادة الأستاذ الدكتور عمر الحسينى – عميد الكلية والاستاذ الدكتور مصطفي رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب إدارة إستديو التصميم الدولي، وهو استديو يهدف الي تعاون كليات من ثلاث قارات تمثل جامعة عين شمس من مصر وجامعة هوازنج للزراعة من الصين وجامعة كليمسون من الولايات المتحدة الامريكية ويعد الاول من نوعه عالميا ويجتذب أفضل الطلاب علي مستوي الكلية سنويًا.



وتناقش هذه المسابقة تقديم تصميم معماري لمركز المدينة لمشروع Sodic الجديد بمدينة الشيخ زايد (VYE) ليعبر عن روح الشركة ويضم هذا المشروع عده مبانى منها: مبنى العيادة، مبنى النادي الصحي، مبنى الحضانة، وغيرهم. وتقوم فكرة المشروع علي أهمية التأقلم مع احتياجات المستخدمين علي مر الزمان ليوفر لهم الراحة وذلك عن طريق عمل adaptive design plan، التي تقوم علي استخدام عناصر إنشائية ثابتة وعناصر إنشائية مؤقتة (prefabricated walls).



وقد أكد أعضاء الفريق الفائز أن معظم سكان sodic من فئة الشباب وبناءً على ذلك تم إتخاذ قرار لخلق تصميم يتماشي مع مختلف المراحل الحياتية للسكان عن طريق تصميم قابل للنمو معهم. وقالت رانيا عصام، وأضافت اليها دينا حمزة، وأوضح حسام:"كان من المهم اختيار نظام إنشائي مرن وسهل لذلك تم اختيار نظام ال prefabricated walls لقلة تأثيره علي البيئة وسرعة تركيبه وفكه عند الاحتياج

فاز بعض طلاب الفرقة الرابعة الملتحقين بأستديو التصميم الدولى(WDS) بقسم العمارة، كلية الهندسة، جامعة عين شمس وهم: دينا حازم، رانيا عصام، وحسام قاسم بالجائزة الأولي التي طرحتها شركة sodic بالتعاون مع The Greek campus علي مستوي الطلاب عن مشروعهم Town square، ويعتبر هذا الفوز فوزًا عظيم يؤكد صدارة كلية هندسة جامعة عين شمس وطلابها في ريادة الأفكار الهندسية والمعمارية علي مستوي الطلاب في جميع الكليات.يذكر أن الطلاب الثلاث الفائزين السابق ذكرهم قد التحقوا باستديو التصميم الدولي في دورته الإعدادية في أكتوبر السابق. ويعد استديو التصميم الدولي برعاية معالى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار – وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وإشراف الأستاذ الدكتور أيمن عاشور – نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات.