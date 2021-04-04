للصيانة الدورية.. فصل التيار الكهربائي عن 9 مناطق واحياء ببني سويف



أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاحد، أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المُغذًيات العُمومية بمدينة بني سويف، وذلك على مدار 3 أيام يترتب عليه فصل الخدمة عن 9 مناطق واحياء التي تعتمد على تلك المغذيات، من 8 صباحا إلى 12 ظهرًا.



وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن قطاع كهرباء بنى سويف، أعلن، أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المُغذًيات العُمومية بمدينة بني سويف، وذلك على مدار 3 أيام "الإثنين والأربعاء والخميس 5 و7 و8 أبريل الجاري" لإجراء أعمال الصيانة الدورية ببعض المغذيات، مما يترتب عليه فصل الخدمة عن عدد من المناطق والأحياء التي تعتمد على تلك المغذيات.



المناطق المتأثرة



ووفقًا لبيان القطاع فإنه من المقرر فصل التيار"غدًا الإثنين" عن 4 مناطق: منطقة مركز الكلى التأمين الصحي للأطفال، ومنطقة خلف عمر أفندي، والساحة الشعبية الجيار، ومستشفى عابدين" فيما يتم فصل الخدمة يوم "الأربعاء" عن منطقتي "الجبالي، وميدان حارث".



كما سيتم قطع التيار يوم "الخميس" عن 3 مناطق "الجزيرة، مستشفى الجزيرة، بنك مصر الإسلامي" وذلك بداية من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا على مدار الأيام الثلاثة المذكورة وبحسب الترتيب المُوضح عاليه.



اعتذار الكهرباء



وإذ يتقدم قطاع الكهرباء بإعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، فإنه بناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة إتخاذ التدابير اللأزمة لتوفير إحتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.

