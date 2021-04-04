تعيين 10 من العاملين بالتربية والتعليم بوظيفة معلم وأمين مكتبة ببني سويف



أعلنت محافظة بني سويف، عن صدور قرارين بتعيين 10 من العاملين بالتربية والتعليم بوظيفة معلم وأمين مكتبة في 4 إدارات تعليمية، بعد حصولهم على شهادة الصلاحية من أكاديمية المعلمين.



أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاحد، القرارين (198) و(199) لسنة 2021، بشأن الموافقة على تعيين عدد 10 من العاملين بالتربية والتعليم بوظيفة معلم بإدارات "سمسطا، ناصر، الواسطى وإهناسيا" وذلك بعد حصولهم على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين، على أن يصرف بدل الاعتماد المقرر لهم اعتبارًا من الشهر التالي لصدور هذين القرارين.



وتضمن القراران تعيين كل من:



1. أسامة أبو هشيمة عبد الحليم عبد الجليل، معلم لغة عربية ابتدائي، إدارة سمسطا.

2. أحمد عوض سيف النصر سليمان، معلم دراسات اجتماعية إعدادي، إدارة سمسطا.

3. ليلي جنيدي محمد عطوة، معلم رياضيات ابتدائي، إدارة الواسطى.

4. هبة سعد حسين حسن، معلم رياضيات ابتدائي، إدارة الواسطى.

5. غادة حسني عبد العليم محمد، معلم رياضيات ابتدائي، إدارة الواسطى.

6. محمد ربيع بكري حسين، معلم لغة عربية إبتدائي، إدارة ناصر.



7. هبة حلمي عبد المنعم صادق، أمين مكتبات إبتدائي، إدارة ناصر.

8. محمود عبد الوهاب عرفات محمد، معلم رياضيات إعدادي، ثانوي، إدارة ناصر.

9. دينا حسين محمد حسين، معلم لغة عربية إبتدائي، إدارة إهناسيا.

10. إيمان طه حسين عبد الستار، أمين مكتبات إبتدائي، إدارة إهناسيا.



هذا وقد كلف المحافظ "د. محمد هاني غنيم"مدير عام الموارد البشرية الأستاذ أحمد مرسي بمتابعة تنفيذ القرار مع مديرية التربية والتعليم.

