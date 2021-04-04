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الأوقاف تطلق أكبر حملة لتعقيم المساجد الأربعاء المقبل

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:24 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق أكبر حملة نظافة وتعقيم لجميع المساجد على مستوى الجمهورية بدءًا من الأربعاء القادم وتستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.

وأوضحت أنها ستكون البداية العاشرة صباحًا بمساجد مدينة الأسمرات، حيث تقوم بذلك إحدى الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله (عز وجل)، في حين تقوم شركة أخرى من الشركات المتخصصة المتطوعة لخدمة بيوت الله (عز وجل) بتعقيم مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) عقب صلاة الظهر، في حين تواصل الوزارة والمديريات حملات النظافة والتعقيم على مستوى الجمهورية.

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