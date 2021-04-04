حقيقة عودة نيمار لبرشلونة





أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الأحد من العاصمة الفرنسية باريس حقيقة عودة نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان لناديه السابق برشلونة.





وقالت شبكة " تيليفوت " ان نيمار لديه إتفاق مع إدارة فريقه الحالي باريس سان جيرمان للتمديد حتى يونيو 2026 وأن الطرفان إجتمعوا سويًا خلال الأسابيع الماضية.





في الوقت الذي قال فيه التقرير إلى أنه لم يتم توقيع العقد بعد لكن في العاصمة الفرنسية هناك تفاؤل كبير بإتمام ذلك في الفترة القادمة وأوضح أن العقد من المتوقع أن يتضمن بعد البنود.





ويدرك نيمار أنه لا يوجد نادي مستعد إلى التوافق في العرض الذي تم تقديمه بواسطة إدارة نادي باريس سان جيرمان.