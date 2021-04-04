عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

توفي اليوم المهندس محمد سليم - مدير عام دار الإفتاء المصرية.





ونشرت الدار عبر صفحتها على الفيس بوك، قوله تعالى {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي} صدق الله العظيم.





وأضافت: بقلب راضٍ بقضاء الله وقدره، أنعى إلى حضراتكم جميعًا رجلًا من خيرة الرجال، رجلًا أدى رسالته بأمانة وشرف، وشهد له الجميع بحسن الخلق وسلامة الصدر والتفاني في أداء الواجب.



