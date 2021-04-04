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عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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توفي اليوم المهندس محمد سليم - مدير عام دار الإفتاء المصرية.

ونشرت الدار عبر صفحتها على الفيس بوك، قوله تعالى {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي} صدق الله العظيم.

وأضافت: بقلب راضٍ بقضاء الله وقدره، أنعى إلى حضراتكم جميعًا رجلًا من خيرة الرجال، رجلًا أدى رسالته بأمانة وشرف، وشهد له الجميع بحسن الخلق وسلامة الصدر والتفاني في أداء الواجب.

وتابعت: أعزي نفسي وأعزيكم جميعًا في وفاة المهندس محمد سليم - مدير عام دار الإفتاء المصرية-؛ الذي فاضت روحه الطاهرة إلى بارئها اليوم تاركًا وراءه (رحمه الله) سيرته الطيبة.،

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