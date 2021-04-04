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ساوثامبتون ييفوز على بيرنلي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
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تمكن نادي ساوثامبتون من الفوز على ضيفه بيرنلي بنتيجة   3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد، ليعزز موقعه بعيداً عن منطقة الخطر.

في الدقيقة 12 تقدم بيرنلي بهدف من ركلة جزاء نفذها لاعبه كريس وود ثم عزز تقدمه بكرة متقنة من المهاجم التشيكي ماتي فيدرا في الدقيقة 28.

لكن أصحاب الأرض لم يستسلموا وقلصوا الفارق من خلال هدف جميل حمل توقيع ستيوارت أرمسترونغ قبل أن يعادل المهاجم داني إنغس لاعب بيرنلي السابق النتيجة بمجهود فردي قبيل نهاية الشوط الأول.

وسعى بيرنلي جاهداً للتقدم من جديد بعد خسارة تقدمه في غضون 11 دقيقة فقط بينما زاد ضغط أصحاب الأرض.

واصطدمت كرة قوية سددها جيمس وارد-براوس بالعارضة بينما انقذ حارس مرمي بيرنلي نيك بوب كرة أرمسترونغ التي غيرت اتجاهها.

وأحرز ناثان ريدموند هدف الفوز لساوثامبتون في الدقيقة 66 مستغلاً تمريرة من زميله ثيو والكوت.

وفي الدقائق الأخيرة تصدى فريزر فورستر حارس مرمى ساوثامبتون لمحاولتين من كريس وود.

بهذا الفوز تقدم ساوثامبتون إلى المركز 13 بين فرق البطولة العشرين برصيد 36 نقطة متقدماً بفارق 10 نقاط على فولهام صاحب المركز 18 في حين يحتل بيرنلي المركز 15 بعد توقف رصيده عند 33 نقطة.

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ساوثامبتون ييفوز على بيرنلي الدورى الإنجليزي

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