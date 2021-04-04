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في نقاط.. تعرف على طرق وضوابط تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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يتساءل طلبة وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي، وأولياء أمورهم، عن طرق وضوابط تقييم الطلبة خلال العام الدراسي الحالي 2020 - 2021، بعد القرارات التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، المنظمة لطرق وضوابط التقييم للفصل الدراسي الثاني، بما يتماشى مع إجراءات الدولة المصرية للحد من انتشار جائحة كورونا، ولتجنيب الطلبة والمعلمين وجميع أطراف العملية التعليمية خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن طرق وضوابط تقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال العام الدراسي الحالي 2020 - 2021.

وتمثلت الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، لتقييم طلبة وطالبات الصفين الأول والثاني الثانوي، فيما يلي:

- تمثل متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات شهر أبريل وشهر مايو نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة، بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسي الأول وأداء الامتحان التكميلي، في حالة كان مقرر له امتحان تكميلي.

- تُعقد الامتحانات مجمعة بواقع 15 سؤالا للمادة بنوعية اختيار من متعدد، في زمن قدره ساعة، على أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة، وليس بابل شيت، ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلا عن اصطحاب الكتاب المدرسي.

- الطالب الذي تخلف عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول، يُعقد له امتحان تكميلي قبل الامتحان المقرر عقده في نهاية شهر أبريل، بواقع 15 سؤالا اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره ساعة، ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد، ويعتبر أداء الامتحان التكميلي شرط أساسي لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب.

- الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان في الفصل الدراسي الأول في أي مادة تعتبر نتيجة هذه المادة (اجتياز) بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه بتقرير نتيجة الفصل الدراسي الأول.

- فى حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية (ضعيف) في مادة أو أكثر يكون له الحق في أداء امتحان الدور الثاني.

- امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تتولى المدرسة عقدها وذلك بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية، والطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملا، أما الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.

وسائل تعليمية لطلبة المرحلة الثانوية:

واستثمرت وزارة التربية والتعليم، فى العديد من الوسائل التعليمية، التى تمكن الطلاب فى مختلف المراحل، من المذاكرة.

فبالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية، أتاحت الوزارة منصة نظام إدارة التعلم (https:lms.ekb.eg) من بنك المعرفة المصرى، كوسيلة تعليمية أساسية، بالإضافة إلى القناة التعليمية مدرستنا 2، ومنصة البث المباشر (https:stream.moe.gov.eg)، ومنصة ادمودو (https:new.edmodo.com)، ومنصة حصص مصر (https:www.hesas.eg).

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