خليفة وائل جمعة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

كشف محمد فتح الله مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ونفى فتح الله في تصريحات خاصة، الأنباء التي أشارت إلى تواصل الأهلي معه لضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم، مشددا على رغبته في الاستمرار مع زعيم الفلاحين خلال الموسم المقبل.

وأضاف، أن تركيزه في الفترة القادمة هو مساعدة ناديه في الوصول للمربع الذهبي من أجل التأهل للكونفدرالية الأفريقية على الأقل، ثم التواجد في قائمة المنتخب المصري الأول تحت قيادة حسام البدري.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي صفقاته الصيفية عقب مباراة سيمبا التنزاني القادمة، والمقرر لها التاسع من أبريل الجاري في إطار الجولة السادسة والختامية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.