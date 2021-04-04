مصرع 3 جنود في انفجار سيارة مفخخة في كابل

لقي 3 من عناصر الجيش الأفغاني مصرعهم، اليوم الأحد، جراء انفجار سيارة مفخخة بمنطقة بغمان في العاصمة كابل، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلا عن مصدر في الشرطة الأفغانية.

وقال المصدر إن الانفجار خلف أيضا 12 جريحا، مؤكدا أن جميع الضحايا هم عسكريون، فيما قال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك" الروسية إنه أنه لم يتضح ما إذا كان الضحايا من العسكريين أم المدنيين.

وأكدت شرطة كابل وقوع الانفجار، دون الخوض في تفاصيل.