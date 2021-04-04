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التموين: تحويل "قها وادفينا" لشركة مساهمة بالتعاون مع القطاع الخاص

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الصناعات الغذائية تظهر بشكل كبير في معارض اهلا رمضان .

واضاف مصيلحي خلال كلمته في المؤتمر السنوي الأول للصناعات الغذائية المنعقد الان ، أن القطاع له أدوار كثيرة في توفير الغذاء داخل مصر و خارجها مما يوفر عملات صعبة لذلك فهو من القطاعات الواعدة المؤهل لقيادة قطاعات أخري.

وكشف المصيلحي ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أدركت اهمية تطوير الشركات التابعة لها و تم الانتهاء من دراسة جدوي شركتي قها و ادفينا وكذلك شركات الزيوت وشركة السكر.

وقال المصيلحي، أنه تم اتخاذ قرار تحويل شركة  قها وادفينا الي شركة مساهمة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، موجها حديثه للمشاركين في المؤتمر ، من فضلكم تعالوا شاركونا.

واكد المصيلحي ، على أهمية وجود نظرة جديدة في التشريعات الخاصة بصناعة الغذاء للوصول إلي الأهداف المرجوة بنجاح قطاع هام مثل الصناعات الغذائية.

وأشار المصيلحي ، الي أن وجود 100 مليون مستهلك يمثل أهمية كبري لجميع شركات الصناعات الغذائية داخل السوق المصري.

واكد المصيلحي ، أنه بدون صناعة لن تكون هناك تجارة و كذلك العكس ، موضحا أنه تم تطوير كافة شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية وكذلك كافة مخازن الجملة.

أشار المصيلحي ، الي أن قبل نهاية شهر أبريل الجاري سيتم الإعلان عن بدء إقامة المخازن الاستراتيجية الجديدة البالغ عددها ٤ مخازن كبري في عدد من المحافظات.

واضاف المصيلحي ، أن شركة رانجيس الفرنسية ستبدأ خلال الشهر الجاري تطوير أسواق الجملة الكبري في العبور و ٦ أكتوبر.

وأوضح المصيلحي ، أنه تم أيضا افتتاح نحو ٦ آلاف منفذ جمعيتي خلال المراحل السابقة و يتم حاليا معاينة المنافذ الجديدة المستهدفة بالمرحلة الرابعة ومستهدف فتح ١٠٠٠ منفذ.

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