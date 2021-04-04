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بـ450 موقعا.. كيف استعدت التموين لاستلام القمح من المزارعين؟

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استعداداتها لاستلام القمح من الفلاحين والمزارعين، خلال الموسم الزراعي للعام الحالي، إذ إنه من المقرر أن يبدأ موسم توريد القمح اعتبارا من يوم 15 أبريل الحالي، ويستمر على مدى 3 أشهر، حتى يوم 15 يوليو المقبل.

وتستمر الوزارة فى تجهيز المواقع المخصصة لاستلام القمح من المزارعين، والتي يبلغ عددها هذا العام 450 موقعا، تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة، التى تضمن تخزينا جيدا للقمح، باعتباره سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستلام القمح من المزارعين.

- تم تجهيز 450 موقعا، تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلي هذا العام.

- راعت وزارة التموين عند اختيار نقاط التجميع لاستلام الأقماح، أن تكون في أماكن الزراعات الكثيفه لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل.

- لن يتم استلام اية أقماح بالشون الترابية.

- وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد إردب القمح المحلي لموسم 2021، ليكون 725 جنيها للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراطا، بزيادة 25 جنيها عن العام الماضي، وبواقع 715 جنيها للإردب درجة نظافة 23 قيراطا، و705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراطا.

- سيتم سداد مستحقات الموردين والمزارعين، بعد 72 ساعة من التوريد.

- وفرت وزارة المالية الاعتماد المالي المطلوب من 13 إلى 16 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام.

- تم تجهيز غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الوزير، وتضم فى عضويتها عضو من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة، وهيئة السلع التموينية، ومباحث التموين، وعضو من الجهات المسوقة، للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات إن وجدت أثناء عمليات استلام الأقماح.

- يبدأ موسم التوريد اعتبارا من يوم 15 أبريل وعلى مدى 3 أشه، تستمر حتى يوم 15 يوليو 2021.

- بدأ موسم توريد القمح فى الوادي الجديد وجنوب الوادي اعتبارا من أمس السبت 3 ابريل 2021 نظرا للظروف الجوية.

- تم توجيه جميع مديريات التموين بالمحافظات بالنزول إلى الأرض لمتابعة عمليات التوريد وتذليل أى عقبات قد تطرأ.

- تتم عمليات تسليم الأقماح بنقاط الاستلام بلجنه تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هم عضو من هيئه سلامة الغذاء، وعضو من الزراعة، وأمين العهدة، بالإضافة إلى القبانى المسؤول عن الموازين.

- وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه من المتوقع استقبال حوالى 4 ملايين طن قمح هذا العام، مشيرا إلى أن الطاقة التخزينية للقمح بالصوامع زادت إلى 3.4 مليون طن مع المشروع القومى للصوامع، الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنشاء 50 صومعة بعد أن كانت الطاقة التخزينية لا تتعدى 1.2 طن قمح منذ أن عرفت مصر الصوامع قبل عام 2014.

من جانبه، أكد اللواء شريف باسيلى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع، أن صومعة الصالحية بالشرقية والتى تصل طاقتها التخزينية إلى 90 ألف طن وصومعة أبو صوير بالإسماعيلية سوف تدخل موسم التوريد هذا العام، مشيرا إلى أن نقاط استلام الأقماح سوف تفتح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الساعة الثامنه صباحا إلى الساعه السادسة مساء، وسط إجراءات احترازية كبيرة بكل نقاط الاستلام أعدت لذلك للحفاظ على اللجنة وكذلك الموردين والمزارعين، مشيرا إلى أن الأقماح التى سيتم استلامها فى الشون المطورة سيتم نقلها تباعا إلى الصوامع للحفاظ عليها من العوامل الجوية.

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