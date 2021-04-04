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18 إبريل.. نظر دعوى فرض الحراسة القضائية على مطعم أندريا

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 18 ابريل الجاري لنظر الدعوي التي أقامها أحمد رمضان عبد العزيز، ضد مصطفى سيد على، بصفته ممثل شركة أندريا للمطاعم السياحية، يطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على أحد المناطق السكنية الجديدة بالقاهرة الجديدة.

وكشفت أوراق الدعوى مطالبة أحمد رمضان محكمة القاهرة الاقتصادية، بتعيين حارس قضائي على المحل الكائن بالوحدة R 4B بمركز خدمة قطاع جنوبي منطقة المطاعم المفتوحة بالقاهرة الجديدة، تكون مهمته استلام الإدارة واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا بحسب حصته فى المال لحين انتهاء النزاع.

وأكدت أوراق الدعوى أنه فى 3 فبراير 2020 تم الاتفاق على استغلال العلامة التجارية لشركة اندريا للمطاعم السياحية بين أحمد رمضان عبر العزيز، وبين مصطفى سيد على، وقام الطرف الاول بالعقد بالالتزام بالشروط الخاصة بالشركة، ودفع المبالغ المالية المتفق عليها إلا أنه لم يقم بفتح النشاط نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وفوجئ المدعى بصدور إفادة على نفس الفرع المعين لاستغلال النشاط تفيد استغلال النشاط بمعرفة شخص آخر بخلاف العقد المتفق عليه مما حدا بالمدعى بصفته إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته الثابته بصدر هذا الحكم.

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