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هالة فاخر: اتخطبت لياسين إسماعيل ياسين ولكننا لم نستمر ووالده أحبني
الأحد 04/أبريل/2021 - 04:55 م
الفجر الفني
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قالت النجمة هالة فاخر انها خطبت لياسين إسماعيل ياسين فترة لكن الخطوبة انتهت و ان النجم الكبير الراحل إسماعيل يس كان بيحبنى جدا و انا ايضا كنت من عشاق اعماله واحبه جدا .
و أضافت فاخر خلال لقاءها و النجم كمال أبورية مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان زوجة اسماعيل يس اهدتنى عقد في الخطوبة ، كان ملك البحرين اهداه، وعندما تم فسخ الخطوبة اخدته مني .
وعلي جانب اخر اشارت ان لديها بنتين وولد، وان البنتين متزوجين و و انا مصحباهم و هم لديهم حزم شديد في تربية أولادهم لكن انا بدلع .
و أضافت ، ان امى هي التي ربت اولادى وكانت هي الام و انا الراجل الذي اشتغل و اجيب فلوس .
و تابعت انا قمت بتربية اولادي على انهم يعتمدوا على انفسهم و مفيش حاجة اسمها بنت هالة فاخر لدرجة انهم في الجامعة محدش يعرف انهم اولادى .
وفي الختام وجهة هالة فاخر رسالة الي السيدات عندما تريد الانفصال لما تحبى تنفصلى عن زوجك خلى هناك احترام و لا تحاولى تشويه صورة الاب لانك هتندمى بعد ذلك ، لان ده حصل معايا و كان هناك محاكم و خناقات كثيره فقلت ابنى ليس له ذنب لكنى ربيته و لم اشوه صورة ابوه مع انه ابوه كان بيعمل العكس و بعد كده ابنى عرف الحقيقة
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