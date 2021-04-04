هالة فاخر: اتخطبت لياسين إسماعيل ياسين ولكننا لم نستمر ووالده أحبني

قالت النجمة هالة فاخر انها خطبت لياسين إسماعيل ياسين فترة لكن الخطوبة انتهت و ان النجم الكبير الراحل إسماعيل يس كان بيحبنى جدا و انا ايضا كنت من عشاق اعماله واحبه جدا .





و أضافت فاخر خلال لقاءها و النجم كمال أبورية مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان زوجة اسماعيل يس اهدتنى عقد في الخطوبة ، كان ملك البحرين اهداه، وعندما تم فسخ الخطوبة اخدته مني .





وعلي جانب اخر اشارت ان لديها بنتين وولد، وان البنتين متزوجين و و انا مصحباهم و هم لديهم حزم شديد في تربية أولادهم لكن انا بدلع .





و أضافت ، ان امى هي التي ربت اولادى وكانت هي الام و انا الراجل الذي اشتغل و اجيب فلوس .

و تابعت انا قمت بتربية اولادي على انهم يعتمدوا على انفسهم و مفيش حاجة اسمها بنت هالة فاخر لدرجة انهم في الجامعة محدش يعرف انهم اولادى .



