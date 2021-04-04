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هالة فاخر: اتخطبت لياسين إسماعيل ياسين ولكننا لم نستمر ووالده أحبني

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قالت النجمة هالة فاخر انها خطبت لياسين إسماعيل ياسين فترة لكن الخطوبة انتهت و ان النجم الكبير الراحل  إسماعيل يس كان بيحبنى جدا و انا ايضا كنت من عشاق اعماله واحبه جدا . 

و أضافت فاخر خلال لقاءها و النجم كمال أبورية مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة ، ان زوجة اسماعيل يس اهدتنى عقد  في الخطوبة ، كان ملك البحرين اهداه، وعندما تم فسخ الخطوبة اخدته مني  .

وعلي جانب اخر اشارت ان لديها بنتين وولد،  وان البنتين متزوجين و و انا مصحباهم و هم لديهم حزم شديد  في تربية أولادهم لكن انا بدلع . 

و أضافت ، ان امى هي التي ربت اولادى وكانت هي الام و انا الراجل الذي اشتغل و اجيب فلوس . 
و تابعت انا قمت بتربية  اولادي على انهم يعتمدوا على انفسهم و مفيش حاجة اسمها بنت هالة فاخر لدرجة انهم في الجامعة محدش يعرف انهم اولادى .

وفي الختام وجهة هالة فاخر رسالة الي السيدات عندما تريد الانفصال لما تحبى تنفصلى عن زوجك خلى هناك احترام و لا تحاولى تشويه صورة الاب لانك هتندمى بعد ذلك  ، لان ده حصل معايا و كان هناك محاكم و خناقات كثيره فقلت ابنى ليس له ذنب لكنى ربيته و لم اشوه صورة ابوه مع انه ابوه كان بيعمل العكس و بعد كده ابنى عرف الحقيقة

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