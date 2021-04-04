ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا وموعد مباراته المقبلة

حقق نادي الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره مولودية الجزائر، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





وشهدت الجولة أيضًا فوز نادي تونجيث السنغالي على نادي الترجي الرياضي التونسي، بهدفين مقابل هدف.





ترتيب مجموعة الزمالك بعد نتائج الجولة الخامسة:





الترجي التونسي، 10 نقاط.





مولودية الجزائر، 8 نقاط.





الزمالك، 5 نقاط.





تونجيث السنغالي، 4 نقاط.





ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك أمام نظيره تونجيث السنغالي، يوم السبت القادم 10 إبريل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي سينطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت ستقام مباراة الترجي ومولودية الجزائر على الأراضي التونسية.