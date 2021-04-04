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ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا وموعد مباراته المقبلة
الأحد 04/أبريل/2021 - 05:01 م
محمد الدمتناوي
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حقق نادي الزمالك فوزًا مهمًا على نظيره مولودية الجزائر، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وشهدت الجولة أيضًا فوز نادي تونجيث السنغالي على نادي الترجي الرياضي التونسي، بهدفين مقابل هدف.
ترتيب مجموعة الزمالك بعد نتائج الجولة الخامسة:
الترجي التونسي، 10 نقاط.
مولودية الجزائر، 8 نقاط.
الزمالك، 5 نقاط.
تونجيث السنغالي، 4 نقاط.
ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك أمام نظيره تونجيث السنغالي، يوم السبت القادم 10 إبريل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في اللقاء الذي سينطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي نفس التوقيت ستقام مباراة الترجي ومولودية الجزائر على الأراضي التونسية.
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