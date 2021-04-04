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نشرة حوادث الفجر: الداخلية تواصل جهودها في مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة
الأحد 04/أبريل/2021 - 05:02 م
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأحد العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:
"الداخلية" تواصل جهودها في مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام- الأمن المركزي )، وبالاشتراك مع مديريتي أمن (سوهاج – الإسماعيلية) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مركز شرطة ( طما – القنطرة غرب – الإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
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إحالة محاكمة المتهمين باختلاس أموال محكمة ابتدائية لخبراء "العدل"
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إحالة محاكمة متهمين باختلاس مليون جنيه ونصف من أموال جهة عملهم بأحد المحاكم الابتدائية لخبراء وزارة العدل للفحص واعداد التقرير اللازم.
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تأجيل محاكمة 12 متهما بخلية إمبابة الإرهابية لـ6 يونيو
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة 12 متهما بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، لجلسة 6 يونيو للمرافعة.
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"الإداري" يؤجل دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار وقفه 4 سنوات لـ18 أبريل
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الزمالك الأسبق مرتضى منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة 18 ابريل الجاري.
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"صورناه عشان نكسر عينه".. التفاصيل الكاملة لهتك عرض شاب بالتبين
فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة قيام شقيقان بهتك عرض عامل وتصويره فيديو أثناء قيامهما بتنفيذها، بسبب خلافات مع الضحية.
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"الداخلية" تواصل جهودها في مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام- الأمن المركزي )، وبالاشتراك مع مديريتي أمن (سوهاج – الإسماعيلية) والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مركز شرطة ( طما – القنطرة غرب – الإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
إحالة محاكمة المتهمين باختلاس أموال محكمة ابتدائية لخبراء "العدل"
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إحالة محاكمة متهمين باختلاس مليون جنيه ونصف من أموال جهة عملهم بأحد المحاكم الابتدائية لخبراء وزارة العدل للفحص واعداد التقرير اللازم.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
تأجيل محاكمة 12 متهما بخلية إمبابة الإرهابية لـ6 يونيو
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل محاكمة 12 متهما بـ"خلية إمبابة الإرهابية"، لجلسة 6 يونيو للمرافعة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
"الإداري" يؤجل دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار وقفه 4 سنوات لـ18 أبريل
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الزمالك الأسبق مرتضى منصور، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، لجلسة 18 ابريل الجاري.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
"صورناه عشان نكسر عينه".. التفاصيل الكاملة لهتك عرض شاب بالتبين
فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة قيام شقيقان بهتك عرض عامل وتصويره فيديو أثناء قيامهما بتنفيذها، بسبب خلافات مع الضحية.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
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