صور فعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان بحضور وزير الشباب والرياضة

بدأت فعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان، الذي تنظمه " إدارة الجامعات _ مكتب الشباب الافريقي " بوزارة الشباب والرياضة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان ووزارة الشباب والرياضة الجنوبية السودانية وجامعة القاهرة فرع الخرطوم بفندق توليب بالمركز الأولميبي بالمعادي ويستمر حتي 8 أبريل 2021، بمشاركة 200 قيادة شبابية من 18 حتى 35 عاما من الجنسين من بينهم الفئات الأكثر تأثيراً في المجتمع والنشطاء في مجال المجتمع المدني والأكاديميين بمختلف مجالاتهم وخلفياتهم بالإضافة إلى الشباب المصري الباحث في ملف دولة جنوب السودان ولفيف من الصحفيين والإعلاميين.



