شاهد.. كلمة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان

أكد الدكتور أشرف صبحي، إن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا لتوطيد التعاون الدول الأفريقية وخاصة جنوب السودان لما يمتلكه من رؤية لتنمية العلاقة في مجالي الشباب والرياضة ، مؤكدا على أن القيادة السياسية فتحت آفاق جديدة للتعاون مع كل دول العالم .



