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شاهد.. كلمة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان

الأحد 04/أبريل/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
تصوير: بلال أحمد
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أكد الدكتور أشرف صبحي، إن وزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا لتوطيد التعاون الدول الأفريقية وخاصة جنوب السودان لما يمتلكه من رؤية لتنمية العلاقة في مجالي الشباب والرياضة ، مؤكدا على أن القيادة السياسية فتحت آفاق جديدة للتعاون مع كل دول العالم .

ويشارك فعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان 200 قيادة شبابية من المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما من الجنسين، بالإضافة إلى الفئات الأكثر تأثيرا في المجتمع متمثلة في النشطاء في مجال المجتمع المدني والأكاديميين بمختلف مجالاتهم وخلفياتهم بالإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين.، بجانب الشباب المصري الباحث في ملف دولة جنوب السودان.


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