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"المركزي": صافي الإحتياطيات الدولية يرتفع لـ 40337 مليون دولار بنهاية مارس
الأحد 04/أبريل/2021 - 05:02 م
أحمد الشيخ
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أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية شهر مارس الماضي هامشياً بقيمة 136 مليون دولار، على أساس شهري، ليواصل ارتفاعه للشهر التاسع على التوالي.
وأوضح المركزي اليوم الأحد، أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع إلى 40.337 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 40.201 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي.
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