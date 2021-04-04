"المركزي": صافي الإحتياطيات الدولية يرتفع لـ 40337 مليون دولار بنهاية مارس

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية شهر مارس الماضي هامشياً بقيمة 136 مليون دولار، على أساس شهري، ليواصل ارتفاعه للشهر التاسع على التوالي.



