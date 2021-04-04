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نجم أتالانتا مطلوب في ميلان

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي يستعد للتعاقد مع أحد نجوم أتالانتا الإيطالي في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن ميلان يرغب في التعاقد مع السلوفيني جوسيب إيليتشيتش نجم أتالانتا في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة مقابل 4 أو 6 ملايين يورو.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن ميلان يُعول على أتالانتا في رغبته في التخلي عن نجمه السلوفيني خاصة بعد الشجار الذي حدث في وقت سابق من الموسم الحالي بين إيلبتشيتش وزميله بابو جوميز الذي رحل لأشبيلية مع جاسبريني المدير الفني لأتالانتا.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن إيليتشيتش البالغ من العمر 33 عاماً يعتبر من أبرز النجوم في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي والمواسم الماضية.

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