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زيادة مراكز تلقي اللقاح واستقبال جرعات جديدة.. أحدث تحركات الصحة لمواجهة كورونا

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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تواصل وزارة الصحة والسكان جهودها في مواجهة جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعانت ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ملايين الضحايا بين مصابين ووفيات.

فمنذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في مصر، اتخذت الجهات المعنية في الحكومة، واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، ووزارة الصحة والسكان، قرارات وإجراءات عدة، تكفل الحد من انتشار الفيروس، ومنع انتقاله من شخص لآخر، حتى تسهل عملية السيطرة عليه، وبالفعل نجحت جهود مصر في احتواء الجائحة خلال موجتيها الأولى والثانية.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في مواجهة الجائحة، من خلال توفير جرعات من لقاحات كورونا، وبدء حملة لتطعيم الأطقم الطبية، التى تتقدم صفوف المواجهة مع الفيروس، كما بدأت حملة لتطعيم المرضى وكبار السن، بهدف رفع المناعة المجتمعية ضد الفيروس، مع استمرار توفير جرعات إضافية لتطعيم الفئات المستحقة أولا بأول.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أحدث تحركات وزارة الصحة والسكان لمواجهة جائحة كورونا:

- أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن 148 ألفًا، و987 من الأطقم الطبية، والمواطنين من الفئات المستحقة، تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد، في إطار خطة الدولة للتصدي للجائحة، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

- تبدأ وزارة الصحة والسكان، خلال الأيام القليلة المقبلة، فىي تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، بما يساهم في تنشيط حركة السياحة، في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا، وفي إطار حرص الوزارة على التوازن بين استمرار عجلة الاقتصاد والتنمية والحفاظ على صحة المواطنين.

- إضافة 200 مركز جديد لتلقي لقاح كورونا، من بينها 40 مركزا بمحافظة القاهرة، ليصبح بذلك إجمالي عدد مراكز تلقي اللقاح على مستوى محافظات الجمهورية، 339 مركزا، حيث بدأت منظومة تلقي اللقاح بـ40 مركزا، ثم تمت زيادتها لـ139 مركزًا خلال شهر مارس الماضي.

- مضاعفة أعداد الفرق الطبية بمراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية.

- زيادة عدد ساعات العمل في مراكز تلقي اللقاح، ليصبح موعد تلقي اللقاحات بالمراكز من 9 صباحًا إلى 9 مساءً يوميًا.

- يتم التوسع في الفئات المستحقة لتلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاحات فيروس كورونا.

- استقبلت مصر حتى الآن 854 ألفًا، و400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة "أسترازينيكا" كأول دفعة ضمن اتفاقية "كوفاكس" يوم الأربعاء الماضي، بالتعاون مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال (GAVI) وذلك ضمن 40 مليون جرعة يتم استقبالها تباعًا على مدار عام 2021، بالإضافة إلى 50 ألف جرعة من نفس اللقاح تم استقبالها في شهر يناير الماضي.

- كما استقبلت مصر 680 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" على مدار الفترة الماضية.

- من المنتظر أن تستقبل مصر حوالي 4.5 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا "استرازينكا"، ضمن اتفاقية "كوفاكس"، خلال شهر مايو المقبل.

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