شباب بلوزداد الجزائري يعلن ضم المهاجم خير الدين مرزوقي

تعاقد نادي شباب بلوزداد الجزائري مع المهاجم خير الدين مرزوقي، قادما من نادي شبيبة سكيكدة بعقد يمتد لمدة عام ونصف.





وكان يفترض أن ينتهي عقد مرزوقي /28 عاما/ مع شبيبة سكيكدة في التاسع من يناير المقبل.





وأصبح مرزوقي، أول لاعب يضمه شباب بلوزداد في فترة الانتقالات الشتوية التي تنقضي آجالها في 12 أبريل الجاري.





يذكر أن شباب بلوزداد يحتل المركز الثاني للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، والمركز العاشر على جدول ترتيب الدوري الجزائري مع تبقي له 4 مباريات مؤجلة.



