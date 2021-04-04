توتنهام يتعادل أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

تعادل نادي توتنهام أمام مضيفه نيوكاسل بنتيجة 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وسجل هدفي توتنهام هاري كين في الدقيقتين 30 و34، فيما سجل هدفي نيوكاسل جولينتون وجوزيف ويلوك في الدقيقتين 28 و85.





ورفع توتنهام رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع عشر.



