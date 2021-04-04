Advertisements

توتنهام يتعادل أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
Advertisements
تعادل نادي توتنهام أمام مضيفه نيوكاسل بنتيجة 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي توتنهام هاري كين في الدقيقتين 30 و34، فيما سجل هدفي نيوكاسل جولينتون وجوزيف ويلوك في الدقيقتين 28 و85.

ورفع توتنهام رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس كما رفع نيوكاسل رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع عشر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيوكاسل توتنهام يتعادل أمام نيوكاسل توتنهام الدورى الإنجليزي

أخبار تهمك

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية للأهلي بعد مباراة المريخ السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 11 ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 20 ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 16 ساعة

زيدان يطلب التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 10 ساعة

مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

منذ 19 دقيقة

خليفة وائل جمعة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينتظر نبأ سعيدا قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين و 48 دقيقة

موضوعات متعلقة

توتنهام يسقط بثلاثية مدوية أمام ساوثهامبتون

صراع البقاء في البريميرليج.. برايتون يخطف التعادل أمام نيوكاسل

أرسنال يتعادل مع ولفرهامبتون.. ونيوكاسل يحقق فوزا مثيرا على وست هام بالبريميرليج

الدوري الإنجليزي| إيفرتون يفوز على واتفورد بصعوبة ووست هام يتعادل مع برايتون

نيوكاسل يتعادل أمام ووست هام في الدوري الإنجليزي

وست هام يسحق نوريتش سيتي ويُرسله إلى دور الدرجة الأولى الإنجليزي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

01:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون