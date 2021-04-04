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عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن الصناعات الوطنية الثقيلة

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:29 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، ومساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية وعدد من الوزراء والمسئولين، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول متابعة الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل الحكومة لتطوير قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب.

ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود تحقيق توطين صناعة الأسمنت والحديد والصلب لدورهما الهام في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم لقطاعات الصناعات الوطنية الثقيلة وفي مقدمتها الحديد والصلب والأسمنت.

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