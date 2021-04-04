الضرائب: الخط الساخن تلقى أكثر من 110 ألف مكالمة لدعم الممولين في موسم الإقرارات

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على نجاح موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين موجها الشكر للعاملين بالمصلحة على ما قدموه ويقدموه فى سبيل العمل والحرص الدائم على افضل أداء وأحسن نتائج مما يعطى دفعة كبيرة لإتجاه النجاح والعمل المستمر ، مشيدا بجهود العاملين خلال موسم الإقرارات الضريبية فى تقديم التوعية والإرشاد والدعم الفنى للممولين من الأشخاص الطبيعيين خاصة الصغار منهم ، الأمر الذى كان يتطلب منهم العمل تحت ضغوط كبيرة ، ولكن بحماسهم للعمل وتفانيهم فى أدائه إستطاعوا تحقيق النجاح المتوقع والمنشود .





و قال " عبد القادر " إن مصلحة الضرائب استجابت لكافة طلبات الممولين ، والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم الفني لانجاح موسم الاقرارات الضريبية .





وأضاف " عبد القادر " أن المصلحة استجابت لطلب نقابة المهن التمثيلية لتوفير الدعم الفنى لأعضائها فى تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا ، حيث قامت المصلحة بتوفير فريق من الحاسب الآلي للمصلحة لتقديم الدعم الفني بمقر نقابة المهن التمثيلية حتى إنتهاء موسم الإقرارات ، وكذلك تخصيص شباك بقاعة الخزانة العامة لتقديم أعضاء النقابة لإقراراتهم من خلاله .





وأوضح أن المصلحة قامت بتوفيرالإرشاد والتوعية من خلال 20 مكتب للإرشاد الضريبى بالغرف التجارية على مستوى المحافظات ، من أجل التيسير على الممولين والوصول إليهم في أماكنهم ولتقديم الدعم الفني لهم ، وللرد على كافة الإستفسارات والتساؤلات حول كيفية تقديم الإقرارات الكترونيا.





وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن مركز الاتصالات المتكامل قد قام بدور هام خلال موسم الاقرارات الضريبية حيث بلغ اجمالي عدد المكالمات الواردة والصادرة خلال الفتره من 1 يناير 2021الى 31 مارس 2021 حوالى 110186 مكالمة على الخط الساخن 16395، موضحا أن العاملين بالمركز قدموا كل جهودهم في سبيل إنجاح موسم الاقرارات الضريبيه حيث تم تدريب كافه العاملين علي الرد علي استفسارات الممولين وتم امدادهم بالمواد العلمية الخاصه بذلك ، كما تم ارسال رسائل نصيه الي المجتمع الضريبي بشأن مواعيد الالتزامات الضريبيه مثل مواعيد تقديم الاقرارات الضريبيه ونهاية المهلة القانونية، مشيرا إلى أنه تم كذلك ارسال رسائل نصية بمواعيد عقد الندوات الخاصه بالمنظومة الالكترونية التي تنظمها وحدة الاعلام بالمصلحة، وكذلك تم استقبال طلبات الممولين للحصول على دورات تدريبية تم تنظيمها بالتعاون مع قطاع التدريب الضريبي بالمصلحة.





وأشارت " سناء عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلى " إلى قيام مصلحة الضرائب بتوفير كافة وسائل الدعم الفنى للممولين ، سواء من خلال مبادرة توفير سيارات متنقلة تجوب محافظات الجمهورية لتقديم الدعم للممولين لمساعدتهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا ، مثل محافظات كفر الشيخ وبورسعيد وأسيوط والمنيا ، لافتة إلى أن فكرة تقديم الدعم الفنى للممولين من خلال السيارات المتنقلة انطلقت لمساعدة الممولين البسطاء الملزمين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا هذا العام، قائلة أن فرق الدعم الفنى التى تجوب هذه المحافظات لاقت قبولًا كبيرًا، حيث وصلت إلى صغار الممولين بمحلات البقالة، والجزارة، والملابس الجاهزة، وغيرها ، هذا بالإضافة إلى تواجد فرق للدعم الفنى المجانى ،فى (227 ) مأمورية ، و29 فرع للحاسب الآلى ، هذا بالإضافة إلى افتتاح عشرين منفذ بقاعة الخزانة العامة.





وأوضح " محمد عبد الصمد رئيس قطاع التدريب" أن قطاع التدريب قام بتنظيم ٦٣٩ ندوة ل16 ألف و956 ممول وذلك بمراكز التدريب المنتشرة فى جميع المحافظات ، خلال موسم الإقرارات الضريبية ، تم خلالها تقديم التوعية والتدريب للممولين بكيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا ، لافتًا إلى قيام قطاع التدريب قبل وأثناء موسم الإقرارات بتوفير التأهيل والتدريب اللازم للعاملين لتقديم التوعية والتدريب للممولين من خلال تنظيم 694 ندوة للعاملين تم خلالها تدريب 9 آلاف و500 دارس من العاملين بالمصلحة





وقالت " مها على رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة : " إن إعلام مصلحة الضرائب قام بدور بارز في نشر كل ما هو جديد بالمنظومة الضريبية من خلال البيانات الصحفية التى تقوم بإرسالها إلى كافة الصحف ، وكذلك ظهور قيادات المصلحة فى البرامج الإذاعية والتلفزيونية المختلفة لتوضيح الأمور الضريبية ، والرد على المداخلات الهاتفية ، وكذلك نشر كافة الأخبار والأحداث التى تنظمها المصلحة من ندوات ولقاءات على الموقع الإلكترونى للمصلحة ، هذا بالإضافة إلى نشر الأدلة المختلفة سواء عن منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية السابقة أو المنظومة الجديدة ، وكذلك يتم نشر الوعي الضريبي من خلال الصفحة الرسمية لها على الفيسبوك.

وأضافت " مها على " أنه تم عمل ونشر العديد من فيديوهات التوعية عن كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا لكل من الأشخاص الطبيعيين ، والأشخاص الاعتباريين على قناة اليوتيوب الرسمية التابعة لمصلحة الضرائب المصرية ، هذا بالإضافة إلى عقد ندوات أون لاين عن كيفية تقديم الإقرارات الضريبية يوميًا يمكن للممول حضورها والاستفادة منها ويتم الإعلان عن هذه الندوات عبر صفة الفيسبوك الرسمية للمصلحة أو من خلال مركز الاتصالات المتكامل .