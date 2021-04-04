خاص.. هشام سليم لـ "الفجر الفني" :"كل مصري ارتفعت رأسه أمس"

أعرب الفنان هشام سليم، عن سعادته وفخره بما شهدته مصر مساء أمس بموكب نقل المومياء الملكية للمتحف بالفسطاط، ولفت انظار العالم اليها من تنظيم وتطور.



وقال الفنان هشام سليم في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأن حفلة نقل 22 مومياء من الأسر الملكية التي تم نقلهم في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية منظمة بشكل كبير ومشرفة لمصر.



وأضاف "سليم" قائلاُ:" شئ مشرف وجميل وكل تفصيلة في العرض مدروسة، ولو استمرينا بالشكل دا هنتقدم كتير وهنتعلم حاجات اكتر، وكل مصري ارتفعت راسة امبارح بطريقة جميلة".



في سياق متصل، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، وذلك عبرحسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي.



حيث كتب الرئيس عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلاُ:"بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".

