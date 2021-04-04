Advertisements

خاص.. هشام سليم لـ "الفجر الفني" :"كل مصري ارتفعت رأسه أمس"

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
أعرب الفنان هشام سليم، عن سعادته وفخره بما شهدته مصر مساء أمس بموكب نقل المومياء الملكية للمتحف بالفسطاط، ولفت انظار العالم اليها من تنظيم وتطور.

وقال الفنان هشام سليم في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" بأن حفلة نقل 22 مومياء من الأسر الملكية التي تم نقلهم في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية منظمة بشكل كبير ومشرفة لمصر.

وأضاف "سليم" قائلاُ:" شئ مشرف وجميل وكل تفصيلة في العرض مدروسة، ولو استمرينا بالشكل دا هنتقدم كتير وهنتعلم حاجات اكتر، وكل مصري ارتفعت راسة امبارح بطريقة جميلة".

في سياق متصل، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطلعه لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، وذلك عبرحسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كتب الرئيس عبر حسابه بموقع "تويتر" قائلاُ:"بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية.. أن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة فى أعماق التاريخ.. إننى أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذى بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هشام سليم نقل الموميا انظار العالم الموميا المتحف القومى الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 16 ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 10 ساعة

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة ينتظر نبأ سعيدا قبل الكلاسيكو

منذ ساعتين و 48 دقيقة

صدمة قوية للأهلي بعد مباراة المريخ السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 20 ساعة

زيدان يطلب التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 11 ساعة

خليفة وائل جمعة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 5 ساعات

مواجهات نارية.. مباريات قوية تنتظر الأهلي في ربع نهائي أبطال أفريقيا

منذ 19 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. السيسي: اتطلع بفخر لاستقبال المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة

الرئيس السيسي يستقبل موكب المومياوات الملكية

كلمة الفنانة يسرا في موكب نقل المومياوات الملكية

أحمد عز من خلال الفيلم: "هرم خوفو من أهم عجائب الدنيا السبع"

كلمة الفنان أحمد حلمي بالفيلم التسجيلي في احتفالية نقل المومياوات الملكية

نوال الزغبي: مصر الحضارة والمستقبل المشرف دائما"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

01:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون