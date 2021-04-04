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عميد الدراسات الإسلامية الأسبق: تحنيط الجثامين وعرض المومياوات جائز شرعًا (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في جميع كلماته دائمًا ما ينسب الفضل لله سبحانه وتعالى، وبهذا يأتيه التوفيق من الله عز وجل منذ أن تولى الحكم، داعيًا الله أن يوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يملأ قلبه بمزيد من الإيمان به، وبحب بنبيه وتعظيم حرماته، وأن يرزقه البطانة الصالحة التي تأخذ بيده وأيدينا لسعادة الدنيا والأخرة.

وأضاف "أبو عاصي"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن حفل نقل المومياوات الملكية بالأمس يعطينا رسالة قوية أن الرئيس السيسي العظيم الذي لا يفرط في رفات أجداده، لن يفرط في تراب وطنه، وكان بمثابة تلخيص لتاريخنا القديم والتقدم الهائل الذي كان عند آباءنا وأجدادنا عبر التاريخ.

وأكد عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، أن التماثيل والتصاوير إذا لما تكن صنعت لعبادة غير الله عز وجل لا شيء فيها، والتحنيط جائز، وسيدنا علي بن أبي طالب –كرم الله وجه- أوصى بوضع بعض المسك معه في كفنه، ويجوز للمسلم أن يوصي بتحنيط جثمانه ولا شيء في هذا، مشددًا على أن عرض المومياوات يعبر عن تاريخينا وحضاراتنا ولا شيء فيه، وهؤلاء الآباء كانوا يؤمنوا بالبعث والموت، ونحن نأخذ العبرة والعظة باننا جميعًا راحلون إلى الله وسوف نكون جزء من التاريخ.

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