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الليلة.. حسن الرداد ضيف برنامج "بصراحة مع" رفقة ديمة قندلفت

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يحل الفنان حسن الراد، اليوم الأحد، ضيفًا ببرنامج "بصراحة مع" بجانب الفنانة ديما قندلفت، وتعرض الحلقة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة "mbc1"، ويتحدث فيها عن أيام طفولته.


ونشرت الصفحة الرسمية للقناة، البرومو الخاص بالبرنامج عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة"انستجرام"، وعلقت على البرومو قائلة: "انتظروا حلقة مميزة جدًا، تجمع حسن الرداد وديمة قندلفت الليلة عند العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على بصراحة مع".

وفي سياق آخر، يعد فيلم "تؤام روحي" آخر حسن الرداد السينمائية، وشاركه في العمل عدد كبير من الفنانين أبرزهم، أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وآخرون، والعمل من تأليف أماني التونسي، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج عثمان أبو لبن.

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حسن الرداد

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