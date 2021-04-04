شيرين رضا تشكر الجنود المجهولين بموكب نقل المومياوات الملكية



حرصت الفنانة شيرين رضا، على توجيه الشُكر للجنود المجهولين بموكب نقل المومياوات الملكية الذي أبهر العالم أمس.





ونشرت شيرين رضا عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، مجموعة صور للعمال، وعلقت عليها قائلةً: “الجنود اللي كانو خلف الكواليس.. شكرًا على تفانيكم في إظهار كل هذا الجمال”.







يشار إلى آن آخر أعمال النجمة شيرين رضا فيلم "الغسالة"، مع الفنان أحمد حاتم وهنا الزاهد، ومحمد سلام وأحمد فتحي وآخرين من النجوم، ودارت أحداثه في إطار كوميدي خيالي.



وأما عن الدراما، فكان مسلسل "نمرة اتنين"، آخر ما قدمته رضا مع الفنان ماجد الكدواني والتي حملت اسم "فرق توقيت"، وهي من تأليف وائل حمدي وإخراج هادي الباجوري.



