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ضمن "حياة كريمة".. الكشف الطبي على 1250 مواطن مجانا في كفرالشيخ

الأحد 04/أبريل/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تمكنت القافلة الطبية بقرية المقصبة التابعة لمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ،من إجراء الكشف الطبي على 1250 مريضًا، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،واشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر، والدكتور بكر حميدة، منسق القوافل بمحافظة كفر الشيخ، جاء ذلك في إطار مبادرة حياة كريمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن 1250 مريضًا تلقوا جميعا جميع الخدمات الطبية ب 11 عيادة شاملة "الباطنة والأطفال والرمد والجراحة والنساء والعظام والجلدية والأسنان وتنظيم الأسرة،واجراء التحاليل والأشعة اللازمة "،وصرف الأدوية من صيدلية القافلة، وتم عمل التقارير الطبية، مشيرة إلى أن القافلة شهدت ندوات تثقيفية للمترددين على القافلة لزيادة الوعي الصحي بين المواطنين.

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